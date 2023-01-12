Мир 12 января 2023, 21:04 Американский политик оценил шансы России победить НАТО на Украине Политик-республиканец ЯНГ: Россия уверенно побеждает НАТО в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Российская армия планомерно побеждает в спецоперации на Украине, заявил в Twitter американский политик, кандидат на пост губернатора Кентукки, республиканец Джеффри Янг. Такая ситуация складывается с начала марта 2022 года и по сей день.

«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх», — написал политик.

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В доказательство своих слов Янг прикрепил ссылку на новость о полном взятии Соледара российскими войсками.

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О полном освобождении Соледара сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что мирные граждане выведены из города, сопротивление ВСУ подавлено, производится зачистка шахт. «Вагнеровцы» контролируют всю территорию города.

После разгрома ВСУ в Соледаре украинские власти отказались от своих слов о стратегической важности города. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал это «общей практикой», которую применяет киевский режим по отношению к потерянным городам.