Эксклюзив 12 января 2023, 20:27 «Общая практика». Зеленский не признал Соледар важным городом после поражения ВСУ в боях за город Военный аналитик Онуфриенко: Украина не признала Соледар важным пунктом после разгрома ВСУ

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Власти Украины отказались от своих слов о важности Соледара после того, как ВСУ проиграли бои за город, заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко. В первом совместном выпуске с ведущей «360» Екатериной Малашенко эксперт отметил, что украинское руководство уже поступало таким же образом после поражений в битвах за другие населенные пункты. Проект Онуфриенко и Малашенко будет выходить по четвергам.

Екатерина Малашенко напомнила — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар не так важен, поэтому при его сдаче ничего недопустимого не произойдет.

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«Это общая практика, которая была продемонстрирована и в Северодонецке, и в Лисичанске. Каждый раз, пока идет оборона этих городов, хунта рассказывает, что это „наш город-крепость, который мы не сдадим“. Потом, когда город сдан, рассказывает о том, что он не имел никакого значения», — рассказал Онуфриенко.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские бойцы полностью освободили Соледар. По его словам, в боях за город уничтожили около 500 украинских военнослужащих. Теперь военные приступили к зачистке шахт от ВСУ.