Мир 21 февраля 2023, 22:00 Байден анонсировал принятие новых санкций против России Байден: Запал примет меры, чтобы Россия «платила» за СВО на Украине YouTube

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Соединенные Штаты Америки и их партнеры намерены на этой неделе объявить о введении новых санкций против России, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления в Варшаве. Фрагмент его речи привел ТАСС.

«Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны. Мы объявим о новых санкциях на этой неделе совместно с нашими партнерами», — заявил американский президент.

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Байден отметил, что США вместе с союзниками принимают все меры, чтобы «Россия платила» за проведение спецоперации на Украине.

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В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад наказал сам себя, пытаясь развернуть против России «экономический фронт». Инициаторы рестрикций спровоцировали в своих странах рост инфляции, закрытие предприятий, при этом во всем обвинили русских. Попытки отрезать Россию от рынка экспорта провалилась. Цель этих санкций — заставить страдать граждан России, заявил Путин.