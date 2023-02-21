Мир 21 февраля 2023, 18:03 ФСБ опровергла предоставление гарантий безопасности Байдену для поездки в Киев Глава ФСБ Бортников: РФ не предоставляла гарантий безопасности Байдену для визита в Киев РИА «Новости»

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Россия не предоставляла гарантий безопасности президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену во время его поездки на Украину. Такое заявление сделал глава ФСБ РФ Александр Бортников. Его процитировали журналисты издания РБК.

«Мы не давали никаких гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев», — сказал он.

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При этом Бортников отметил, что представители американских властей действительно уведомляли российских коллег о поездке лидера Соединенных Штатов в столицу Украины. По его словам, эти переговоры велись по дипломатической линии.

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Также глава ФСБ России подчеркнул, что сотрудничество РФ и США по линии спецслужб касается в первую очередь вопросов борьбы с международным терроризмом. Бортников отметил, что в последнее время эти контакты уже не на таком уровне, на котором они велись раньше.