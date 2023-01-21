Мир 21 января 2023, 01:48 Американский наемник погиб на Украине — СМИ Time сообщило о гибели американского морского пехотинца в рядах ВСУ РИА «Новости»

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Американский морской пехотинец, воевавший в рядах наемников на Украине, погиб. Об этом сообщило издание Time со ссылкой на источники в ВМС США.

По данным собеседников издания, морпеха звали Дэниел Свифт. Он был оператором первого класса сил специального назначения ВМС.

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«Пехотинец который ушел в самоволку. На линии фронта он скончался от ранений, полученных в ходе атаки России на его подразделение», — говорится в сообщении.

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Также Time уточнило, что Свифт находился в списках дезертиров с 2019 года.

Ранее The Globe and Mail сообщило, что под Артемовском погиб наемник из Канады, который был участником так называемого Иностранного легиона. Григорий Цехмистренко был военным медиком. Три года назад он получил гражданство Канады, но большую часть жизни прожил на Украине.

В пятницу, 20 декабря, разведчики спецназа ДНР уничтожили специальную диверсионно-разведывательную группу ВСУ при помощи противотанковой управляемой ракеты. Группу противника бойцы 3-го гвардейского отдельного батальона спецназначения ДНР были обнаружили во время ночной разведки. Украинские боевики только начали выдвигаться.