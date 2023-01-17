Мир 17 января 2023, 11:42 Наемник из Канады погиб под Артемовском — СМИ The Globe and Mail: канадский наемник из «Иностранного легиона» погиб под Артемовском РИА «Новости»

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Наемник из Канады, бывший участником так называемого «Иностранного легиона», погиб под Артемовском. Информацию об этом распространило The Globe and Mail.

По данным издания, мужчину зовут Григорий Цехмистренко. Он был военным медиком в «Иностранном легионе». Детали его гибели, возраст и другие подробности The Globe and Mail не привело.

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Известно, что Цехмистренко стал гражданином Канады три года назад, а большую часть жизни провел на Украине. По информации издания, он скончался 15 января. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

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Ранее командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва иностранных наемников на Украину. По его словам, ВСУ привлекают их в связи с острой нехваткой личного состава. Они почти исчерпали собственный мобилизационный ресурс. В стране осталось всего 500 тысяч потенциальных бойцов, подчеркнул он.