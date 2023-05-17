Мир 17 мая 2023, 10:07 Американский инвестор указал на потерю долларом лидирующих позиций среди мировых валют Инвестор Роджерс: доллар теряет статус лидирующей валюты в мире из-за госдолга США Pxhere

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Доллар теряет статус лидирующей мировой валюты из-за огромного государственного долга Соединенных Штатов и становится проблемной валютой. Об этом РИА «Новости» заявил американский инвестор Джим Роджерс.

По словам финансиста, международная валюта должна обладать нейтральным статусом, однако нынешняя политика США по отношению к другим странам ставит под сомнение целесообразность использования доллара.

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«Многие начинают задумываться над тем, хотят ли они использовать эту валюту, поскольку у нее могут возникнуть проблемы в будущем», — сказал он.

Роджерс отметил, что даже союзники Соединенных Штатов ищут резервную валюту на замену доллару, поскольку «беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться». Он заявил, что пока что в мире нет равнозначной замены доллару. По мнению инвестора, на эту роль мог бы претендовать китайский юань, однако эта валюта еще не везде свободно конвертируется.

Глава Минфина США Джанет Йеллен допустила, что в стране 1 июня может наступить дефолт. Сенатор-демократ Питер Уэлч, чтобы не допустить такого развития событий, предложил поднять госдолг США. Он указал, что дефолт «уничтожит репутацию Америки и поставит под угрозу ценность доллара как мировой резервной валюты».