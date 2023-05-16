Мир 16 мая 2023, 11:35 Сенатор Уэлч призвал парламентариев поднять потолок госдолга США, чтобы не допустить дефолта

Читать 360tv в

Сенатор-демократ Питер Уэлч выступил в конгрессе, он заявил, что нужно поднять госдолг США. Об этом сообщил RT.

В противном случае, по мнению политика, может произойти дефолт, что доставит удовольствие России и Китаю. Кроме того, он напомнил, что США всегда платят по счетам. Уэлч призвал не переставать закрывать те расходы, которые ранее уже одобрил конгресс.

Реклама

«Все ответственные люди знают, что дефолт, во-первых, уничтожит репутацию Америки и поставит под угрозу ценность доллара как мировой резервной валюты, а во-вторых, доставит большое удовольствие нашим российским и китайским противникам, которые будут делать акцент на нашем дефолте, подавая его как-то, чем он и является: признаком внутренней слабости, хаоса в экономике и отсутствия единства», —сказал Питер Уэлч.

Авторы: