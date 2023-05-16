Мир 16 мая 2023, 02:42 Глава Минфина США назвала дату возможного дефолта в стране Глава Минфина США Йеллен: страна может оказаться в состоянии дефолта 1 июня РИА «Новости»

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Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что в стране 1 июня может наступить дефолт. Послание об этом министр направила конгрессу, написал ТАСС.

В обращении Йеллен сослалась на «дополнительную» информацию, позволяющую уточнить дату дефолта.

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«Министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня», — сказано в послании.

Глава Минфина допустила, что дефолт в стране может наступить не 1 июня, а через «несколько дней или недель» после указанной даты. Дополнительную информацию Йеллен пообещала представить на следующей неделе. По ее мнению, затягивание решения проблемы может привести к «серьезному ущербу» деловой и потребительской уверенности, повысить расходы налогоплательщиков в части краткосрочных займов и испортить кредитный рейтинг США.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер выразила серьезную обеспокоенность угрозой дефолта. Она заявила, что власти надеются избежать такого развития событий.