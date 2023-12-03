Мир 03 декабря 2023, 20:30 Американский эсминец атаковали выпущенные йеменскими хуситами ракеты и беспилотники Al Jazeera: эсминец ВМС США Carney атаковали выпущенные хуситами ракеты и БПЛА РИА «Новости»

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Эсминец ВМС США Carney атаковали при помощи БПЛА и ракет, выпущенных йеменским шиитским движением. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море», — заявил телеканал.

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Ранее хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Местные СМИ отметили, что атаку отбили военные корабли США и Израиля. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля».

Американский эсминец ВМС USS Mason подвергся атаке пиратов 27 ноября. Эсминец прибыл в Аравийское море на помощь захваченному танкеру Central Park, его атаковали с территории Йемена. Снаряды упали в Аденском заливе и не нанесли вред кораблю.