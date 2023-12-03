Мир 03 декабря 2023, 20:01 Мятежники-хуситы атаковали британское торговое судно Al-Hadath: хуситы атаковали судно Британии в Баб-эль-Мандебском проливе Pxhere

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Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Корабль шел под британским флагом, сообщил телеканал Al Hadath.

«Хуситы напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе», — передали журналисты.

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Издание также сообщило, что американский военный корабль и несколько коммерческих судов атаковали в Красном море. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля» возле Баб-эль-Мандаба.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о возможном взрыве у Баб-эль-Мандебского пролива. В районе слияния Красного моря и Аденского залива заметили дроны.