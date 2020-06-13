Американский эксперт объяснил, почему опасения России из-за НАТО справедливы
Эксперт подчеркнул, что американцы могут считать угрозу НАТО для России надуманной. Несмотря на это, российские военные уже давно видят высокую активность альянса у границ своей страны. Сучиу считает, что после завершения холодной войны и распада СССР Россия стала более уязвимой, если сравнивать с Польшей, Венгрией, Румынией, Чехией и Словакией, которые сейчас являются членами НАТО.
По словам публициста, неудивительно, что сейчас Россия усиливает армию и флот, пишет The National Interest. Военные постоянно проводят учения и создают новую военную технику. В частности, были разработаны сверхзвуковые подводные ракеты и танки Т-14 «Армата».
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской говорил, что у границ России заметили высокий уровень активности США, а также союзников страны по НАТО. Он отмечал, что в период с апреля по май страны альянса патрулировали территории у российских границ в пять раз чаще.