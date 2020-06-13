Американский эксперт объяснил, почему опасения России из-за НАТО справедливы

В истории России были эпизоды с нападениями Германии, Франции, Швеции и Польши. Именно поэтому страна должна опасаться военного вторжения НАТО, считает американский публицист Питер Сучиу.

Эксперт подчеркнул, что американцы могут считать угрозу НАТО для России надуманной. Несмотря на это, российские военные уже давно видят высокую активность альянса у границ своей страны. Сучиу считает, что после завершения холодной войны и распада СССР Россия стала более уязвимой, если сравнивать с Польшей, Венгрией, Румынией, Чехией и Словакией, которые сейчас являются членами НАТО.

По словам публициста, неудивительно, что сейчас Россия усиливает армию и флот, пишет The National Interest. Военные постоянно проводят учения и создают новую военную технику. В частности, были разработаны сверхзвуковые подводные ракеты и танки Т-14 «Армата».

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской говорил, что у границ России заметили высокий уровень активности США, а также союзников страны по НАТО. Он отмечал, что в период с апреля по май страны альянса патрулировали территории у российских границ в пять раз чаще.