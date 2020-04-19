Испытания «Арматы» в Сирии объяснили. Для такой проверки было несколько причин

Российский танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии. Эту территорию военные выбрали, чтобы увидеть работоспособность техники в условиях реальных боевых действий.

«Сирия — реальный театр военных действий со специфическими особенностями. Это в основном пустынная местность и сильная запыленность, плюс реальные боевые действия. Поэтому стандартной практикой является, что новое оружие проходит испытание в сирийском конфликте», — пояснил «360» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он добавил, что такие испытания касаются без исключения всех видов современного вооружения. «Армата», как техника пятого поколения, также прошла испытания в Сирии.

«Это один из нормальных элементов понимания того, что новое оружие готово действовать, в том числе и в таких условиях,,в таком театре военных действий», — отметил Коротченко.

Сирийские условия показали, что все, что испытывается у насс полигонах в России, не всегда является работоспособным где-то в иных местах, рассказал «360» военный эксперт Алексей Леонков

«У нас большинство военной техники, в том числе Су-57, перегонялось в Сирию, чтобы в сирийских условиях проверить работоспособность этой техники», — сказал он.

«Армату» рассматривают как один из основных танков, который поступит на вооружение. Для его серийного производства необходимо, чтобы он прошел так называемую общевойсковую эксплуатацию.

«То есть его должны были испытать военные специалисты в различных климатических зонах. При этом он должен был пройти определенный регламент упражнений на военных полигонах. По заключению вот этих испытаний, если вдруг во время испытаний будут выявлены некие недостатки, то их устраняют, после чего танк принимается к серийному производству», — объяснил Леонков.

Эксперт отметил, что до испытаний танк получает литеру «О», чтобы пройти эти государственные и общевойсковые испытания. Если все акты подписывают, то технике присваивают литеру «О1», которая дает право начинать серийное производство.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что танк Т-14 «Армата» уже испытали в Сирии. Серийное производство техники планируют начать в 2021 году.