Турция подпишет с Италией и Францией соглашение о поставке альтернативы российским С-400

Соглашение по поставке системы противовоздушной обороны SAMP-T между Турцией, Францией и Италией подпишут в ближайшее время. На это рассчитывает турецкий президент Реджеп Эрдоган, сообщило агентство Anadolu.

«Мы хотим как можно скорее перейти к фазе подписания соглашения по SAMP-T. У нас есть полное согласие с премьер-министром [Драги] по этому вопросу, проблем нет. Точно так же у нас есть соглашение с Макроном по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение как можно скорее и двигаться дальше», — сказал он.

Источник фото: агентство Anadolu

Президент Турции выступил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Марио Драги. Он отметил, что соглашение имеет большое значение для турецких оборонных систем и является важным направлением сотрудничества между Турцией, Италией и Францией. Детали сделки с Эммануэлем Макроном Реджеп Эрдоган обсудил на полях саммита НАТО, а с Марио Драги — во время переговоров в президентском дворце. Также ее согласовали министры обороны.

Турция заключила с Россией контракт на закупку зенитно-ракетных комплексов С-400. После этого страны НАТО предложили ей отказаться от планов и приобрести SAMP-T. Осенью прошлого года генсек Йенс Столтенберг заявил, что альянсу не удалось убедить Реджепа Эрдогана перейти на западный аналог.