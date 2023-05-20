Мир 20 мая 2023, 15:20 Истребитель F-18 рухнул на авиабазе в Испании Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе в Сарагосе piqsels

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Истребитель-бомбардировщик F-18 испанских ВВС потерпел крушение на авиабазе в Сарагосе. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на Гражданскую гвардию и Минобороны страны.

ЧП случилось в субботу около полудня, когда самолет выполнял маневры в воздухе. Истребитель взорвался и рухнул в районе одной из взлетно-посадочный полос авиабазы. Пилот успел катапультироваться, с травмами ног его доставили в больницу.

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F-18 Hornet — всепогодный палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. На сегодняшний день F-18 является основным боевым самолетом ВМС США.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден одобрил передачу Украине истребителей F-16. Самолеты передадут в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности» Украины.