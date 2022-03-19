США подтвердили сообщения о крушении самолета ВВС в Норвегии

Корпус морской пехоты США подтвердил сообщения о крушении самолета своих ВВС на учениях в Норвегии. Сейчас продолжаются поиски четырех членов экипажа.

«Гражданские власти Норвегии ведут поисково-спасательную операцию», — сообщила пресс-служба экспедиционного корпуса морской пехоты США, чье сообщение привела газета «Известия».

Там подтвердили, что потерпевший крушение самолет участвовал в учениях НАТО Cold Response.

О том, что на севере Норвегии разбился военный самолет США несколько часов назад сообщил портал Nordic News. Судьба экипажа, состоявшего из четырех человек, остается неизвестной, говорилось в материале.

Гражданский вертолет Sikorsky S61-N, законтрактованный Военно-морскими силами США, в конце февраля потерпел крушение на острове Кауаи в штате Гавайи. Тогда жертвами крушения стали четыре человека. Вертолет разбился в северной части обособленной территории Кекахе, на южной оконечности острова. Он принадлежал компании Croman Corporation. Представитель компании тогда сообщил, что вертолет проводил учебные операции по контракту с ВМС США.