Мир 28 августа 2023, 09:29 Американские журналисты стерли Стамбул с карты Турции Телеканал Fox News опубликовал карту Турции без Стамбула РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский телеканал Fox News обвинили в провокации. Он включил в карту Ближнего Востока Турцию без Стамбула, сообщил Sabah.

Новостная служба использовала в своих выпусках карту Ближнего Востока с начертаниями границ стран. Журналисты заметили, что американские коллеги проигнорировали Стамбул — крупнейший город турецкой Республики на берегу Босфора. Они обвинили телеканал в предвзятом отношении, ведь во время февральских землетрясений и президентских выборов он распространял, по их словам, недостоверную информацию.

Реклама

«Используя карту Турции без Стамбула, американский канал поставил свою подпись под большой провокацией», — сообщил автор статьи.

В 2022 году Fox News назвал Турцию посланником России в НАТО и заявил, что нежелание президента Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить расширение альянса стало не первым случаем несогласия с Западом.