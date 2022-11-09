США не нашли иностранного влияния на выборы в конгресс | 360°

Мир 09 ноября 2022, 00:01 США не нашли иностранного влияния на выборы в конгресс Reuters: на выборах в конгресс США не зафиксировали иностранного влияния РИА «Новости»

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Администрация США не нашла свидетельств возможного иностранного влияния на промежуточные выборы, которые сейчас проходят в стране. Об этом заявил представитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) высокого ранга, сообщило агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, США не обнаружили никакой конкретной или достоверной угрозы, которая могла бы повлиять на ход избирательной компании.

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Промежуточные выборы в США начались во вторник. На них избирают 435 членов палаты представителей конгресса США и треть его сената. Кроме того, американцы выбирают губернаторов 36 штатов.

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Большинство избирателей уже проголосовали досрочно — по почте или на отдельных избирательных участках. В общей сложности на промежуточных выборах свои голоса отдали свыше 42 миллионов американцев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что победа Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс приведет к двум ужасным годам для его правления.