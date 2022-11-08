Байден предрек два ужасных года в случае победы республиканцев | 360°

Мир 08 ноября 2022, 22:35 Байден предрек два ужасных года в случае победы республиканцев Байден заявил, что победа республиканцев обернется для него двумя ужасными годами РИА «Новости»

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Американский президент Джо Байден считает, что победа Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс обернется двумя ужасными годами для его правления. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — сказал Байден во время выступления на мероприятии по сбору средств в Чикаго.

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Отмечается, что смена большинства в пользу республиканцев в конгрессе усложнит правление президента и лишит его возможности безоговорочно добиваться принятия решений.

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Во вторник в Соединенных Штатах начались промежуточные выборы в конгресс. Жители страны переизберут палату представителей, часть сената и ряд губернаторов.

Руководитель центра «ЭксПолит» Алексей Ярошенко в беседе с «360» утвердительно заявил, что выборы в американский конгресс выиграют республиканцы. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что в США будут применяться манипуляции с голосами, сообщил RT.