Американские СМИ обвинили Россию в утечке разговора Байдена и Порошенко

Авторы материала ссылаются на украинского парламентария Андрея Деркача, который выложил запись переговоров. Он якобы сотрудничал с российскими «спецслужбами».

В статье утверждается, что аудиофайлы «сильно отредактированы» и в них Байден «не обсуждает компанию Burisma или своего сына». Они якобы показывают лишь то, что «Байден связал кредитные гарантии США с увольнением коррумпированного генпрокурора Украины Виктора Шокина», его добивались США и Европа.

В статье говорится, что Байден еще в 2018 году раскрыл свою роль в отставке Шокина, а записи не раскрывают ничего нового и скандального в отношении американского кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговора Джо Байдена и Петра Порошенко. Первый предложил бывшему украинскому лидеру взятку в миллиард долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

Шокин расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер. По требованию представителя бывшего прокурора Киевский суд обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование против Байдена.