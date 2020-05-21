Суд обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование против Байдена

Жалобу в суд отправил адвокат Александр Телешецкий, который представляет интересы бывшего гепрокурора Украины Виктора Шокина.

В документе указывается, что во вмешательстве в деятельность Шокина подозревают именно Джо Байдена, а не какого-то неизвестного гражданина США.

Шокина отстранили от работы в 2016 году несмотря на то, что полномочия у него не истекли до сих пор. По мнению адвоката экс-прокурора, Байден предложил действующему тогда президенту Украины Петру Порошенко один миллиард долларов взамен на отставку Шокина. Аудиозапись разговора не так давно появилась в сети. Ее опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Также сообщалось, что экс-генпрокурор занимался расследованием в украинской компании Burisma» — ее связывают с сыном Байдена Хантером.