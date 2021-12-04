Американские СМИ назвали дату вторжения России на Украину

Американская разведка считает, что Россия намерена реализовать военное вторжение на Украину в начале следующего года. Якобы на будущий фронт направят 175 тысяч человек. Об этом написали Associated Press и Washington Post.

«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом задействованных сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время учений России у границ Украины», — процитировала газета WP собственный источник.

При этом утверждается, что половина этих войск уже находится на российского-украинской границе.

Президент России Владимир Путин ранее называл такие сообщения алармистскими и уверял, что панику нагнетают искусственно.

Глава украинского Минобороны ранее насчитал, что возле границы с Украиной сейчас находятся 94,3 тысячи военных, которые «могут быть задействованы в эскалации».

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил о намерении вернуть Крым. Песков отметил, что Кремль воспринимает это как прямую угрозу.