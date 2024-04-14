Знаменитости 14 апреля 2024, 01:54 «Если что, сирена разбудит». Галкин пожелал удачи израильским силам ПВО Галкин с виски в руке пожелал удачи израильским силам ПВО после атаки Ирана РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин* записал видео со стаканом виски в руках, на котором пожелал удачи израильским силам ПВО в связи с атакой Ирана. Ролик он опубликовал в социальных сетях.

«Спать пойду, угрозы — это серьезно, конечно, но поспать как-то увлекательнее, чем скролить ленту. Если что, сирена разбудит», — добавил Галкин*.

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При этом юморист не уточнил, находится ли сейчас в Израиле.

После начала специальной военной операции Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал из России в Израиль. В октябре оттуда семья тоже сбежала — после нападения Хамас на Израиль и начала войны в секторе Газа. После этого звездную пару заметили на Кипре, где у них есть элитная недвижимость.

В конце марта Галкин выступил с концертом в израильском городе Реховот.

* Признан иностранным агентом на территории России.