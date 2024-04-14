Мир 14 апреля 2024, 01:53 Взрыв прозвучал в Иерусалиме AFP: взрыв прогремел в Иерусалиме Unsplash

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Взрыв прогремел в Иерусалиме. Об этом сообщило французское агентство France-Presse.

«Взрывы были слышны в Иерусалиме», — передало агентство.

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Эту информацию подтвердило израильское издание Times of Israel. Не только в Иерусалиме, но и во многих городах на севере Западного берега слышны грохот и звуки сирен после массированной атаки иранских беспилотников и ракет по Израилю.

Кроме того, представитель израильского Минобороны заявил, что более 100 иранских беспилотников были сбиты за пределами воздушного пространства страны.

Ранее Иран запустил первую партию баллистических ракет в направлении Израиля. Они последовали за массированной атакой иранских дронов.

Кроме того, беспилотники по израильской территории выпустили несколько ближневосточных государств.

Росавиация отреагировала на рост напряженности на Ближнем Востоке, временно запретив российским авиакомпаниям полеты в Ирак, Израиль и Иорданию. Ограничения введены в ночь на 14 апреля.