Мир 13 февраля 2023, 04:11 Сбитые над Канадой и Аляской объекты отличались от китайского аэростата — СНБ США СНБ США: сбитые над Канадой и Аляской объекты были меньше китайского аэростата freepik

Читать 360tv в

Неопознанные объекты, сбитые американцами над Канадой и Аляской, не похожи на китайский аэростат, они намного меньше по размеру. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, его обнародовало агентство Reuters.

«Эти объекты не были очень сильно похожи на аэростат КНР и были намного меньше. Мы не будем давать их окончательную характеристику до тех пор, пока не соберем их обломки. Над этим мы сейчас работаем», — заявили в Белом доме.

Реклама

О различиях между сбитыми объектами говорил и лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер. Политик отметил, что объекты хоть и уступали в размерах сбитому ранее китайскому метеорологическому зонду, однако они представляли угрозу гражданской авиации, летая на высоте 12 километров.

Реклама

Белый дом признался, что сбил над Аляской неопознанный летательный аппарат. Военные «вели» объект 24 часа, после чего президент США Джо Байден отдал приказ сбить его. Обломки упали в море, американцы планируют найти их и исследовать.