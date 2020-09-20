Американские эксперты оценили шансы США против российского «Авангарда»

Американские эксперты рассчитали, какую угрозу для США может представлять российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Авангард».

В материале The National Interest утверждается, что она может развивать гиперзвуковую скорость, что вместе с ее маневренностью в воздухе составляет опасную комбинацию. Ракета является лишь частью большего арсенала подобного оружия: 528 МБР наземного и подводного базирования и ядерное оружие на бомбардировщиках-носителях.

В статье указано, что у Штатов есть все возможности, чтобы противостоять такому оружию. Эксперты упомянули атомные субмарины ВМС США, с которых могут быть запущены баллистические ракеты, уточило РИА ФАН.

Помимо этого, в начале сентября американские военные провели успешные испытания двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего хозяина Белого дома Барака Обамы.