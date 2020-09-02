Прототипы гиперзвуковых ракет успешно испытали в США

Американские военные провели успешные испытания двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты. Тестированием занимались специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).

Разрабатывали гиперзвуковые ракеты с атмосферными реактивными двигателями компании Lockheed Martin и Raytheon. Работа проводилась в рамках концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), пишет Defense News.

«Завершение серии испытаний на носителе демонстрирует, что обе конструкции HAWC готовы к свободному полету. Эти испытания дают нам большую степень уверенности в том, что уникальный путь проектирования, на который мы встали, обеспечит американские ВВС непревзойденными возможностями», — отметил руководитель программы DARPA HAWC Эндрю Недлер.

Во время испытаний прототипы ракет были размещены на фюзеляже самолета-носителя. Теперь военные планируют в течение года провести тесты уже в условиях самостоятельного полета. Кроме того, в Пентагоне сообщили, что работают над созданием «критически важных технологий», которые будут использоваться при разработке гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.