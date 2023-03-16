Мир 16 марта 2023, 09:03 Американская помощь Украине развязала гражданскую войну в Республиканской партии WP: в Республиканской партии США продолжается гражданская война из-за Украины United States Air Force

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В Республиканской партии продолжает нарастать недовольство из-за выделения огромного количества средств на помощь Украине. Эту линию не поддерживают все больше республиканцев и их избирателей, сообщила The Washington Post.

Издание напомнило, в частности, о недавнем высказывании кандидата в губернаторы от Аризоны Кэри Лейк. Она отметила, что сейчас сотни миллиардов долларов, с трудом заработанных, отправляются за границу, чтобы начать третью мировую войну.

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«Это не наша борьба», — подчеркнула Лейк.

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Эту позицию, по данным WP, разделяют многие члены партии. Но есть и часть республиканцев, которые, напротив, сочли слова Лейк маргинальными.

Есть раскол в вопросе поддержки Украины и среди избирателей-республиканцев. Согласно данным опросов, респонденты начинают относиться все более холодно к идее продолжения помощи украинским властям.

Скептически относятся к этому и вероятный кандидат на пост президента США, губернатор Флориды Рон Десантис, а также экс-лидер страны Дональд Трамп.

Вице-президент Центра обновления Америки Дэн Колдуэлл заявил газете, что ситуация в Республиканской партии сейчас похожа на гражданскую войну.

«Я думаю, что реалисты и те из нас, кто верит в более сдержанную внешнюю политику, имеют шанс на победу», — заключил он.