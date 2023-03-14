14 марта 2023, 16:25
Губернатор Флориды исключил украинский конфликт из числа нацинтересов США
Губернатор Флориды Десантис: конфликт на Украине не входит в нацинтересы США
Конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США, заявил в рамках опроса для телеканала Fox News один из главных претендентов на пост американского президента, губернатор Флориды Рон Десантис. Слова политика зачитал в эфире ведущий Такер Карлсон.
В заявлении Десантиса указано, что у Соединенных Штатов есть много важных задач и интересов — это и энергонезависимость, и укрепление боеготовности вооруженных сил, и обеспечение безопасности границ.
Реклама
Не забыл губернатор Флориды и о сдерживании экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая.
Реклама
«Но дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится», — отметил Карслон, читая обращение Десантиса
Пока политик не объявлял о том, что будет принимать участие в выборах президента США. Тем не менее, как ожидается, он рано или поздно официально озвучит эти планы.
Экс-президент страны Дональд Трамп ранее уже назвал Десантиса своим самым сильным потенциальным конкурентом в предстоящей президентской гонке.
США
Украина
Реклама
Реклама