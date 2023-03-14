Мир 14 марта 2023, 16:25 Губернатор Флориды исключил украинский конфликт из числа нацинтересов США Губернатор Флориды Десантис: конфликт на Украине не входит в нацинтересы США РИА «Новости»

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Конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США, заявил в рамках опроса для телеканала Fox News один из главных претендентов на пост американского президента, губернатор Флориды Рон Десантис. Слова политика зачитал в эфире ведущий Такер Карлсон.

В заявлении Десантиса указано, что у Соединенных Штатов есть много важных задач и интересов — это и энергонезависимость, и укрепление боеготовности вооруженных сил, и обеспечение безопасности границ.

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Не забыл губернатор Флориды и о сдерживании экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая.

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«Но дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится», — отметил Карслон, читая обращение Десантиса

Пока политик не объявлял о том, что будет принимать участие в выборах президента США. Тем не менее, как ожидается, он рано или поздно официально озвучит эти планы.

Экс-президент страны Дональд Трамп ранее уже назвал Десантиса своим самым сильным потенциальным конкурентом в предстоящей президентской гонке.