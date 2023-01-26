Мир 26 января 2023, 17:02 Американская Lockheed Martin заявила о готовности нарастить производство F-16 на фоне просьб Зеленского FT: Lockheed Martin готова нарастить производство F-16 на фоне украинского конфликта Unsplash

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США напрямую не хотят ввязываться в украинский конфликт и вопрос о поставке истребителей по запросу Владимира Зеленского остался без конкретного ответа. Однако американская компания Lockheed Martin заявила Financial Times, что готова нарастить производство самолетов F-16 для третьих стран, которые могут поставить их Киеву.

«Lockheed Martin собирается нарастить производство F-16, чтобы иметь возможность пополнить запасы любой страны, которая решит передать истребители третьей стороне в рамках помощи в текущем конфликте», — сказал главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон.

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Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что США не поставят самолеты Украине. По его мнению, это будет прямым знаком о вовлечении НАТО в военную конфронтацию с Россией. Поэтому он уверен, что Запад на это не пойдет, сколько бы Зеленскому ни хотелось.

Аппетиты украинского лидера возмутили французского политика. Глава французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал Запад не слушать просьб Зеленского о ракетах и самолетах. Он назвал президента Украины «безумцем».