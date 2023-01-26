Мир 26 января 2023, 07:51 Французский политик назвал безумцем Зеленского, попросившего у Запада ракеты Французский политик Филиппо призвал Запад не слушать просьб Украины о ракетах

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Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского «безумцем» из-за его просьб к Западу о дальнобойных ракетах и боевых самолетах. Политик поделился мнением на своей странице в Twitter.

Он в недоумении вопросил, сколько можно потакать украинскому лидеру.

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«Сколько мы еще будем следовать за этим безумцем? До мировой ядерной войны?!» — написал Филиппо.

Ранее он уже называл поставку танков на Украине «кратчайшим путем к третьей мировой».

Между тем Франция уже рассматривает передачу Украине танков Leclerc, но выдвинула условия: это должно помочь ВСУ, не ослабив обороноспособность самой Франции, и не должно привести к эскалации. Пока вопрос окончательно не решен.

Французский президент Эммануэль Макрон пообещал, что его страна продолжит помогать Украине и после спецоперации — примет посильное участие в восстановлении инфраструктуры.