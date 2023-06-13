Мир 13 июня 2023, 09:21 Американская компания SpaceX успешно запустила на орбиту 72 мини-спутника Ракета SpaceX вывела на орбиту спутники и успешно вернулась на Землю Unsplash

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Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту 72 мини-спутника в рамках миссии Transporter-8 и вернулась на Землю. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Запуск состоялся с базы Ванденберг американских космических сил в Калифорнии в понедельник в 14:35 по Тихоокеанскому времени США (во вторник в 00:35 по московскому времени). Первую многоразовую ступень ракеты-носителя посадили через восемь минут после старта. Это произошло в девятый раз. При этом возвращение ракеты Falcon 9 на Землю стало 200-м приземлением в истории компании. На орбиту ракета доставила космические аппараты в интересах государственных и коммерческих организаций.

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Предыдущий запуск Falcon 9 с партией интернет-спутников прошел 4 июня. Ракета-носитель стартовала с базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Она вывела на орбиту 22 мини-спутника, которые пополнят орбитальную группировку интернет-покрытия системы Starlink. В конце мая ракета-носитель Falcon 9 отправилась к МКС с кораблем Crew Dragon с экипажем на борту.