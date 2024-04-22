Эксклюзив 22 апреля 2024, 12:35 Американец Бентли в последнем интервью рассказал о бое за Донецкий аэропорт Американец Бентли: в Донецком аэропорту мы попали под перекрестный огонь РИА «Новости»

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Американец Рассел Бентли в последнем интервью, которое дал экс-депутату Красногорска Джеффу Монсону, заявил, что до участия в боевых действиях в Донбассе служил в американской армии. К ополчению ДНР он присоединился в 2014 году.

«Я прошел базовую подготовку и оказался на фронте 31 декабря 2014 года. Это был Донецкий аэропорт, мы сразу попали под перекрестный огонь. Это были тяжелые бои, тысячи выстрелов каждый день», — рассказал Бентли.

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Он пояснил, что прошел военную подготовку в прошлом: в 1980-х три года служил в армии США.

«Я помню момент, когда решил приехать сюда. Тогда ВВС Украины нанесли удар по Луганску, много мирных жителей были убиты и ранены. Один парень снимал последствия авиаударов. Там была женщина по имени Инна. Она истекала кровью, но успела попросить позвонить ее семье. Вскоре она умерла», — поделился американец.

По словам Бентли, эта женщина смотрела в камеру так, будто обращалась именно к нему. И тогда Техас решил, что поедет в Донбасс и будет защищать таких, как она. Он понял, что выбрал правильную сторону в этом конфликте.

Американец пропал без вести 8 апреля, когда ВСУ атаковали Донецк. Позднее о его гибели заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что Бентли сотрудничал со Sputnik в качестве корреспондента.