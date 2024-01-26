Мир 26 января 2024, 13:40 Альтернативные Украине пути поставок газа заблокировали — Песков Пресс-секретарь Песков: из-за отказа Украины в транзите газа изменится логистика РИА «Новости»

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Россия найдет пути поставок газа в случае отказа Украины продолжить его транзит. Однако придется изменить всю логистическую цепочку, предупредил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Журналисты попросили его прокомментировать возможный отказ Украины от продления контракта, который истечет в конце 2024 года. Дмитрий Песков заявил, что все зависит от пункта назначения. Пресс-секретарь напомнил, что существовали другие маршруты, например, через Турцию.

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«Есть поставки сжиженного газа, столь востребованные сейчас. Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — сказал он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем продолжить транзит российского газа в 2025 году. Правительство Украины объявило об обратном, сообщил сайт kp.ru. Страна не планировала продлевать контракт.