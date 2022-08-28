Альпинист заказал пиццу на вершину горы Фудзияма в Японии

В Японии альпинист взобрался на вершину горы Фудзияма и захотел перекусить, сообщило издание World of Buzz. Он позвонил в службу доставки еды и заказал пиццу. Курьер справился с поставленной задачей за пять часов.

По словам очевидца событий, на восхождение на гору курьер потратил пять часов. Пицца к тому времени уже остыла, но заказчик с удовольствием ее съел. Он сфотографировался на память с курьером и заплатил ему за доставку 962 доллара (около 58 тысяч рублей).

Доставщик отказался от комментариев. В пиццерии же отметили, что рады всем клиентам и готовы работать на их благо.

Курьер в США отметился не менее значимым поступком. Во время доставки мужчина заметил огонь в одном из домов. Он вошел в горящее здание и помог выбраться на улицу пятерым детям. Одного ребенка пришлось взять на руки и выбираться через окно второго этажа.

Сеть магазинов «Пятерочка» запустила сервис экспресс-доставки в Московской области. Оформить заказ через мобильное приложение можно с 09:00 до 21:00. Курьер доставит заказ весом до 30 килограммов.