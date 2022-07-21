Курьер спас пятерых детей во время пожара в доме в США

В городе Лафайетт (США) 25-летний курьер службы доставки еды Николас Бостик помог спастись пятерым детям, которые находились в горящем доме. Об этом написало издание Boredpanda.

Пожар в двухэтажном здании мужчина увидел во время доставки заказа. Не имея под рукой телефона, он решил войти в горящий дом и начал кричать, чтобы понять, есть ли кто в помещении.

На его крик ответила 18-летняя девушка, которая в это время спала. Она в спешке взяла на руки младшую сестру, а затем побежала будить еще двоих. Девочки спустились на первый этаж, где их ждал Николас. Мужчина помог выбраться детям на улицу в безопасное место.

Когда курьер узнал, что в доме осталась шестилетняя девочка, он вернулся обратно и стал обыскивать комнаты. Увидев, что дверь на улицу охвачена огнем, мужчина взял ребенка на руки и выпрыгнул вместе с ней через окно второго этажа дома, сообщил «Ридус».

Во время падения Бостик повредил руку, спину и лодыжку. Мужчину отвезли в больницу Franciscan Health Hospital, а затем перевели в Eskenazi Hospital в Индианаполисе для лечения от сильного отравления дымом. Сейчас его жизни ничего не угрожает.