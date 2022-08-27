«Пятерочка» запустила сервис экспресс-доставки в Московской области

Торговая сеть «Пятерочка» запустила сервис экспресс-доставки по всей Московской области. Услуга действует с 09:00 до 21:00. Сделать заказ можно через мобильное приложение «Пятерочка Доставка».

Товары доставляют прямо к двери. Время доставки — около 45 минут. Максимальный вес — 30 килограммов. Рассчитываться с курьером не приходится, вся оплата ведется в онлайн-режиме.

По данным представителей торговой сети, при сборке выбираются самые свежие фрукты и овощи, а также продукты с максимальным сроком годности. Цены и акции — такие же, как в магазине.

Доставка продуктов набирает популярность — только за последние два месяца спрос на нее вырос на 26%. На такой способ покупок постепенно переходят жители российских городов-миллионников.

Действительно, это очень удобно: вместо того чтобы тратить время и силы на походы по магазинам, можно заказать продукты онлайн в два клика и быстро получить их.

Жительница Химок Дарья призналась, что не всегда успевает сходить в магазин и покупки занимают у нее много времени. Сервис онлайн-доставки показался ей очень удобным: теперь она успевает сделать больше дел и не надрывается с тяжелыми сумками.