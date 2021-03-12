Захарова предостерегла Киев от эскалации в Донбассе

Заявления украинских властей о возможности силового сценария в Донбассе заставляют задуматься об истинных намерениях Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщило RT.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации», — заявила Захарова.

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Киев может предпринять «радикальные шаги» в случае, если Россия не признает себя стороной конфликта.

Захарова призвала Киев прекратить попытки переложить на Россию ответственность и перестать выдумывать некие новые договоренности и документы. Дипломат заявила, что Киев должен выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют, что сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск.

Установлению долгосрочного перемирия на юго-востоке Украины препятствует нежелание Киева договариваться с Донбассом, подчеркнула Захарова.

Ранее в Киеве усомнились в возможности присоединения ДНР и ЛНР к России.