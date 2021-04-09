Завершение работ по строительству газопровода «Северный поток — 2» ослабит Киев. Такое мнение выразил вице-премьер Украины Алексей Резников. Утверждение украинского политика появилось в газете The Wall Street Journal.

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию», — сказал Резников.

Как только «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, Украина, по словам вице-премьера, будет отсоединена от Западной Европы, а большая часть российского газа будет поступать в обход Киева, что приведет к миллиардным убыткам. Однако вице-премьер утверждает, что его больше беспокоит не финансовые потери страны, а ее безопасность.

При этом Резников не понимает, почему Германия согласилась на новый газопровод. По его мнению, у страны не было в нем «коммерческой необходимости».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что остановка «Северного потока — 2» возможна в случае, если Украина предложит более выгодные условия по транзиту газа.