Мир 31 мая 2023, 14:53 Аль Пачино в 83 года станет отцом в четвертый раз TMZ: 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз Кинопоиск

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Актер, режиссер и сценарист Аль Пачино, которому в апреле исполнилось 83 года, через месяц станет отцом в четвертый раз. Об этом сообщил TMZ.

По информации издания, возлюбленная возлюбленная Аль Пачино — 29-летняя продюсер Нур Альфалла — находится на восьмом месяце беременности. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил представитель актера. Пара начала встречаться в апреле 2022 года. Ранее у Альфаллы были отношения с вокалистом рок-группы The Rolling Stone Миком Джаггером и предпринимателем Николасом Берггрюном.

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У Аль Пачино уже есть трое взрослых детей от двух разных женщин: Джулия Мария и близнецы Антон и Оливия.

Ранее сообщалось, что Аль Пачино и Джон Траволта получили главные роли в об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Фильм расскажет о боссе мафии Сэма Джанканы, который организовал убийство президента США. Аль Пачино также сыграет в картине Джонни Деппа б итальянском художнике Амедео Модильяни.