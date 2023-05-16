16 мая 2023, 15:14
Deadline: Джон Траволта и Аль Пачино получили роли в фильме про убийство Кеннеди
Джон Траволта и Аль Пачино исполнят главные роли в фильме об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщило издание Deadline.
Помимо двух знаменитых актеров, в триллере также сыграют такие актрисы, как Кортни Лав, Шайа Лабаф, Ребекка Пиджон и Вигго Мортенсен. Режиссером картины выступит Дэвид Мэмет, написал RT.
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В фильме расскажут о боссе мафии Сэма Джанканы, который помог Кеннеди занять пост президента, а затем стал одним из организаторов его убийства.
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