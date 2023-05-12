Знаменитости 12 мая 2023, 12:11 Джонни Депп снимет фильм об итальянском художнике Модильяни в Будапеште

Читать 360tv в

Американский актер, кинорежиссер Джонни Депп снимет фильм «Modi» об итальянском художнике Амедео Модильяни. Съемки планируются этой осенью в Будапеште, сообщили «Дни.ру».

По сценарию, действия кинокартины будут происходить в Париже в 1916 году. Одну из ролей в фильме исполнит Аль Пачино, который по совместительству является продюсером фильма.

Реклама

Отмечается, что впервые Джонни Депп выступил в роли режиссера во время съемок кинокартины «Храбрец» в 1997 году.