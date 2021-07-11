Акция протеста с требованием отставки правительства прошла в Тбилиси

Отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили потребовали участники протестного митинга, которые вышли к государственному парламенту на проспекте Руставели в Тбилиси. Акция собралась после сообщения о смерти оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкаравы. Его избили в минувший понедельник, 5 июля, противники проведения акции ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщило РИА «Новости».

К протестующим присоединились журналисты. Они заявили, что в смерть их коллеги виноват премьер-министр, который заявил о нецелесообразности проведения «Марша достоинства», косвенно одобрив агрессию. Также отставки требуют от министра внутренних дел страны, так как сотрудники полиции позволили радикалам устроить погромы.

Глава правительства Грузии на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным и коллегам погибшего оператора. Он подчеркнул, что МВД уже ведет расследование. Его результаты станут известны в ближайшее время.

Оператор Лексо Лашкарава пострадал в результате нападения радикалов. Несколько дней он провел в больнице с повреждением глаза, после чего его выписали домой.

В понедельник 5 июля в Тбилиси планировали провести акцию в поддержку ЛГБТ-людей «Марш достоинства». Противники мероприятия устроили митинг около здания парламента, который перерос в беспорядки. Проведение акции отменили.

При нападении радикалов пострадали более 50 журналистов. Один человек пострадал при подрыве пиротехники. Полиция задержала восемь подозреваемых и завело несколько уголовных дел.