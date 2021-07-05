Противники гей-парада в Тбилиси бросили в офис правозащитников бомбу

Взрывное устройство сдетонировало в офисе неправительственной организации Tbilisi Pride, которая занимается защитой прав ЛГБТ-людей в Грузии. Видео с места событий опубликовал телеканал Pirveli.

На опубликованных кадрах видно, как сквозь дым пробегают несколько человек. По данным телеканала, в результате пострадала девушка. Прибывшие на место врачи оказали ей медицинскую помощь.

Грузинская правозащитница Байя Патараиа на своей странице в Facebook сообщила, что участники радикальных группировок напали на здание, где находятся некоммерческие организации. Ранения получил один человек. Она уточнила, что бросили не взрывное устройство, а пиротехнику.

МВД Грузии сообщило, что в результате беспорядков пострадали 55 человек. Большая часть — это работавшие на месте журналисты. По подозрению в противоправных действиях полицейские задержали восемь участников беспорядков.

В настоящее время ведомство завело несколько уголовных дел о хулиганстве, преследовании журналистов, повреждению или уничтожении чужого имущества. В МВД подтвердили, что один человек получил ранения в результате подрыва пиротехники

В понедельник, 5 июля, в Тбилиси планировали провести акцию в поддержку ЛГБТ-людей «Марш достоинства». Противники мероприятия устроили митинг перед зданием парламента Грузии, который перерос в беспорядки. В результате организаторы отменили проведение акции.