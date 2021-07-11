Избитый противниками ЛГБТ телеоператор умер в Грузии

В начале этой недели противники ЛГБТ избили в Тбилиси оператора телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкараву. Через несколько дней мужчина умер в своей квартире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление канала.

«Оператора „ТВ Пирвели“, который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты», — приводит агентство текст сообщения коллег умершего мужчины.

По данным телевизионщиков, после избиения Лашкарава попал в больницу. Через несколько дней ему стало лучше и медики отправили оператора домой.

В понедельник, 5 июля, ЛГБТ-сообщество планировало провести в столице Грузии марш своих сторонников. Защитники традиционных ценностей вышли на улицы Тбилиси с протестом. Они пришли к парламенту и напали на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Травмы получили более 50 работников СМИ. Местная полиция задержала 16 человек.