Греческие активисты провели акцию против захода корабля Североатлантического альянса в порт Пирей, сообщило РИА «Новости».

Протестующие забросали борт фрегата емкостями с краской.

Ранее камбин Греции сообщил, что не собирается делать поставки систем противоракетной обороны С-300 на Украину. Тем не менее, греческое правительство передало гуманитарный груз и партию оружия.

Политолог Данила Гуреев сообщил, что НАТО и США рискуют остаться без новых союзников, если Китай предъявит территориальные претензии на Тайвань. Он отметил, что в этом случае американское правительство введет определенные санкции, что еще больше сблизит КНР и Россию.