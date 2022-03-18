Греция не рассматривает поставок на Украину систем С-300

Власти Греции не обсуждают поставки дополнительной военной техники на Украину, в том числе российской системы противоракетной обороны С-300. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил представитель правительства страны Иоаннис Иконому.

Он напомнил, что Греция уже передала Украине груз гуманитарной помощи и поставила партию оружия. О продолжении поставок речи сейчас не идет.

«Сейчас не обсуждается ничего более в этом плане. В любом случае не стоит вопрос об отправке на Украину систем вооружений, которые считаются необходимыми для обороны нашей страны», — заявил представитель кабмина, отвечая на вопрос о поставках С-300.

Иконому добавил, что с предложением о передаче Украине систем ПРО не обращалось и руководство НАТО.

Его слова подтвердил начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос.

«Не рассматривается абсолютно никакая возможность передачи или предоставления вооружения, которая ослабит обороноспособность страны», — подчеркнул он.

Сообщения о возможных поставках С-300 на Украине появились в СМИ после заявлений Госдепартамента США, о том, что сейчас изучается список стран, обладающих комплексами противоракетной обороны.