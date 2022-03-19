«США и НАТО останутся одни». Политолог объяснил последствия сотрудничества Китая и России

Китайские власти будут до последнего сохранять нейтралитет в контексте ситуации на Украине. При этом США опасаются, что страна примкнет к России, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

По словам эксперта, Китай в контексте нынешнего конфликта выступает в качестве нейтральной стороны и наблюдателя.

«У Китая есть собственные территориальные претензии к Тайваню. Китай сам выступает в качестве ключевого игрока на международной арене. Китаю выгодно в любом контексте политики и взаимоотношений между Россией и США сохранять нейтралитет», — отметил Гуреев.

Он добавил, что США пытаются найти себе новых союзников в санкционной политике против России. Но у них это не очень получается. Американцы переживают, что не успевают и тут и там проводить свою внешнюю политику. При этом у Китая есть собственные амбиции и желания, связанные с Тайванем.

«США не очень выгодно сейчас не то, чтобы открывать новый фронт, но вот новую информационную повестку в отношении Китая, потому что здесь Китай будет до последнего сохранять нейтралитет. Но в случае военной агрессии против Тайваня, США будут вынуждены и Китаю объявить определенный пакет санкций, что сблизит российско-китайские отношения, а США и блок НАТО останутся одни в этом мире», — подчеркнул политолог.

Как заявил Гуреев, США сейчас терпят одно поражение за другим, а позиции страны ослабевают во всем мире.