Вышедших на протесты в городах Казахстана начали задерживать. Видео

Сотрудники полиции начали задерживать участников акций протеста, выступающих против повышения цен на газ. Как сообщило издание «Vласть», в Нур-Султане силовики забрали трех участников акции протеста. Задержания также проходят в других городах.

Около двухсот человек собрались около ледового дворца «Алматы Арена» в поддержку поднявших бунт жителей Мангистауской области. Территорию, где собрались участники акции, оцепили бойцы СОБР, не пропустив еще одну группу.

По данным корреспондента издания, силовики задержали несколько десятков протестующих. Их поместили в автозак, который уехал. В центре города блокируют мобильный интернет и периодически пропадает связь. Видео с задержаниями опубликовал Telegram-канал издания Orda.kz.

В Шымкенте задержали более десяти человек, собравшихся у здания администрации. Издание отмечает, что действовали не только сотрудники полиции, но и неизвестные люди в штатском. Собравшиеся требовали повысить им зарплаты.

Непростая ситуация сложилась около администрации Мангистауской области. Там собрались местные жители, которые вступили в конфликт с прибывшими туда силовиками. Кроме того в социальных сетях появилось видео, что за зданием администрации расположились вооруженные бойцы СОБР, которые перекладывают какие-то ящики.

Протесты в Казахстане не утихают уже три дня. Все началось с выступлений жителей западных регионов страны, которых возмутило двукратное повышение цен на сжиженный газ, который является для многих основным автомобильным топливом.

К протестам западных регионов присоединились другие населенные пункты. В результате власти объявили, что цены на газ вернут к прежнему уровню, а участников протеста задерживать не будут.

На фоне протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал жителей не поддаваться на призывы деструктивных лиц, цель которых — подорвать стабильность в стране.

Он пообещал, что все требования социально-экономического характера правительство рассмотрит в ближайшую среду.