25 марта 2023, 23:56
Активисты заблокировали вход в зону частных вылетов в аэропорту в Эйндховене
NL Times: полиция задержала 80 активистов, заблокировавших вход в аэропорту в Эйндховене
Климатические активисты Scientist Rebellion и Extinction Rebellion перекрыли вход в аэропорт города Эйндховен в Нидерландах. Об этом сообщил портал NL Times.
Активисты велосипедами перекрыли вход в зону частных вылетов аэропорта Эйндховена. Демонстранты потребовали запретить использование частных самолетов и перестать выпускать короткие рейсы.
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«Частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий самолет», — заявил представитель компании активистов Харальда Буйтендейка.
Поэтому, по его мнению, аэропорт должен прекратить частные полеты. Правоохранители задержали порядка 80 активистов.
Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг и еще 29 человек наградили почетным званием доктора наук в разных областях Университета Хельсинки. В начале марта девушку задержали во время очередной акции в Норвегии. Тунберг вместе с протестующими выступила против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах в районе проживания коренного народа государства — саами.
Аэрофлот
Нидерланды
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